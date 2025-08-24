Após onda veranica, nova frente fria chega ao Grande ABC

A pouco menos de um mês da primavera e com um inverno ainda rigoroso no país, uma nova onda de frio deve atingir o Grande ABC. Desde quarta-feira, a região enfrentou calor intenso devido ao fenômeno conhecido como veranico, mas o domingo já amanheceu nublado e com temperaturas mais baixas.
Confira a previsão para o início da semana:
Santo André – 20°C / 14°C
São Bernardo do Campo – 21°C / 14°C
São Caetano do Sul – 23°C / 15°C
Diadema – 21°C / 14°C
Mauá – 21°C / 14°C
Ribeirão Pires – 20°C / 14°C
Rio Grande da Serra – 20°C / 14°C
