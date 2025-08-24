Após onda veranica, nova frente fria chega ao Grande ABC

A pouco menos de um mês da primavera e com um inverno ainda rigoroso no país, uma nova onda de frio deve atingir o Grande ABC. Desde quarta-feira, a região enfrentou calor intenso devido ao fenômeno conhecido como veranico, mas o domingo já amanheceu nublado e com temperaturas mais baixas.

Confira a previsão para o início da semana: