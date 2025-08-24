DGABC
Domingo, 24 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Previsão do tempo

Após onda veranica, nova frente fria chega ao Grande ABC

Mariana Gutierrez
24/08/2025 | 14:32
FOTO: FreepiK
FOTO: FreepiK


 A pouco menos de um mês da primavera e com um inverno ainda rigoroso no país, uma nova onda de frio deve atingir o Grande ABC. Desde quarta-feira, a região enfrentou calor intenso devido ao fenômeno conhecido como veranico, mas o domingo já amanheceu nublado e com temperaturas mais baixas.

Confira a previsão para o início da semana:

  • Santo André – 20°C / 14°C

  • São Bernardo do Campo – 21°C / 14°C

  • São Caetano do Sul – 23°C / 15°C

  • Diadema – 21°C / 14°C

  • Mauá – 21°C / 14°C

  • Ribeirão Pires – 20°C / 14°C

  • Rio Grande da Serra – 20°C / 14°C


