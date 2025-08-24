Moradores relatam forte fumaça após queda de balão em Santo André

Após a queda de um balão que causou um incêndio no bairro Campestre, na noite de ontem (23), moradores relataram a presença de forte fumaça na região na manhã deste domingo (24). Preocupada com a saúde da população, uma moradora, que preferiu não se identificar, afirmou ao Diário que, mesmo residindo no Jardim Alzira Franco — bairro distante do local do incêndio —, é possível sentir o cheiro da fumaça e perceber o ar poluído em decorrência do incidente.

"Nosso bairro está coberto por fumaça até agora. Avistamos aproximadamente dez balões subindo pela região de Utinga. Um deles caiu na área central da cidade, quase atingindo um prédio, e outro caiu próximo de onde moramos", relatou.

Nas redes sociais, uma moradora identificada como Regiane disparou: "Misericóridia, o ar já estava seco e agora não da para respirar".

A Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Proteção e Defesa Civil, informou que a apuração inicial indica que 11 balões foram soltos na região do Jardim Utinga, também em Santo André. As imagens foram encaminhadas às autoridades policiais para investigação e identificação dos responsáveis.

A principal ocorrência foi um grande incêndio em um galpão localizado na Rua dos Coqueiros, na altura do número 802, no bairro Campestre. De acordo com o órgão, os balões caíram em pelo menos três pontos diferentes da região.

Após vistoria técnica da Defesa Civil, foi constatado abalo na estrutura metálica do galpão, desmoronamento de uma parede lateral e comprometimento da parede oposta, sendo necessária a demolição para eliminar o risco à residência vizinha. Um corredor dessa casa foi isolado devido ao perigo de desabamento da estrutura do galpão. O fogo também se alastrou parcialmente para outro galpão, pertencente a uma empresa localizada no número 2.397 da Avenida Industrial.

Outro incêndio, em um terreno na Rua Sumaré, também foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Nesse caso, no entanto, não houve necessidade de acionar a Defesa Civil. O fogo consumiu a vegetação e algumas madeiras do local, mas os bombeiros conseguiram evitar que as chamas atingissem moradias próximas e a linha férrea.