Ribeirão Pires arrecada 100 kg de descartáveis e promove adoção de 17 pets

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Clima, Habitação e Meio Ambiente, realizou neste sábado (23), mais uma edição do programa ‘Tigela Cheia’ que contou também com feira de adoção, distribuição de mudas, arrecadação de garrafas pets e também vacinação antirrábica. Entre os destaques estão os 17 cães e gatos que ganharam novos lares e arrecadação de 100kg de garrafas pets que foram convertidas em ração para cães e gatos.

A família Ramos, formada por Raphaela, Maverick e a filha do casal Azumi adotaram o pequeno Igles, novo membro da família que chegou para morar em Ribeirão Pires há 6 meses, vindo da Bahia. “Achamos muito legal essa iniciativa e todo o cuidado com os animais. É um estilo de trabalho que não víamos no lugar onde morávamos. Quando nos mudamos para cá, tivemos que deixar um cão com nossa família e nossa filha sentiu muita falta. Hoje viemos adotar e ganhamos mais um membro para trazer alegria ao nosso lar”, declarou Raphaela.

Entre outros números do evento, também foram realizadas doações de 300 mudas e aplicadas 30 vacinas antirrábicas, além também do recolhimento do descarte eletrônico.

Todo o material arrecadado com a ação será destinado à Cooperpires, cooperativa de reciclagem que atua no município, fortalecendo o trabalho de catadores e promovendo a economia circular. Dessa forma, o projeto não apenas beneficia os animais, mas também gera impacto socioambiental positivo.

O evento acontece novamente no próximo sábado (30), também na Vila do Doce, das 10h às 14h, com atrações da feira de adoção, vacinação antirrábica, entrega de mudas e também arrecadação de garrafas pets. A programação do Tigela Cheia, íntegra a programação do Festival do Chocolate que acontece até 31 de agosto.

