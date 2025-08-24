Incêndio atinge apartamento em Ribeirão Pires

Um incêndio atingiu um apartamento nesta manhã (23), na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, nº 1290, no bairro Santa Cruz, em Ribeirão Pires. O fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas ao local para combater as chamas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.