DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Não há vítimas

Incêndio atinge apartamento em Ribeirão Pires

Mariana Gutierrez
24/08/2025 | 11:57
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Google maps
FOTO: Reprodução/Google maps Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Um incêndio atingiu um apartamento nesta manhã (23), na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, nº 1290, no bairro Santa Cruz, em Ribeirão Pires. O fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas ao local para combater as chamas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.