Domingo, 24 de Agosto de 2025

Quatro pessoas são feridas por disparos de airsoft em São Bernardo

Mariana Gutierrez
24/08/2025 | 11:46
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


 Quatro pessoas ficaram feridas na noite de ontem (23) após serem atingidas por disparos de arma de airsoft na rua Almeida Durão, em São Bernardo, por volta das 19h30.

De acordo com relatos de moradores, entre os feridos está uma criança que teria ficado com uma das munições alojada no corpo, a mesma passará por uma cirurgia. A informação foi confirmada por um morador identificado como Edson, que presenciou a situação.

Até o momento, nenhum boletim de ocorrência foi registrado na delegacia local, e as circunstâncias dos disparos ainda não foram esclarecidas. 



