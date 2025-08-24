DGABC
Domingo, 24 de Agosto de 2025

Política

Veja a charge do Diário para o dia 24 de agosto de 2025

24/08/2025 | 10:54
Ilustração: Seri/DGABC
A decisão do governo estadual de retirar da Linha 10-Turquesa os trens mais modernos, deslocando-os a outros ramais, representa retrocesso para a mobilidade no Grande ABC. A substituição por composições mais antigas, sem a integração interna entre carros, reduz o conforto e a eficiência do serviço que concentra milhares de passageiros diários. A justificativa de que futuramente haverá renovação da frota, apenas a partir de 2029, não ameniza o impacto imediato sobre a população, que será obrigada a conviver por anos com veículos defasados. Essa escolha transmite a sensação de que a região é tratada como secundária pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).


