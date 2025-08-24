Sucesso de filme anima Ney Matogrosso a repetir o show da turnê

Ney Matogrosso voltará ao Allianz Parque, em São Paulo, para mais um show da turnê Bloco na Rua no dia 21 de dezembro. Os ingressos para a apresentação única na capital paulista começaram a ser vendidos na sexta-feira, 22, no site da Eventim e também estão disponíveis na bilheteria oficial da Arena do Palmeiras, no bairro Água Branca.

A apresentação acontece meses após o sucesso do lançamento da cinebiografia Homem com H, protagonizado por Jesuíta Barbosa, e com direção de Esmir Filho. O longa usa imagens do show feito pelo artista no Allianz Parque em 2024.

No repertório do show devem entrar grandes sucessos eternizados na voz artista, como Sangue Latino, Pro Dia Nascer Feliz (Barão Vermelho), Eu Quero é Botar Meu Bloco na rua (Sérgio Sampaio) e Jardins da Babilônia (Rita Lee).

De acordo com comunicado da produção da turnê Bloco na Rua, "trata-se de uma oportunidade para fãs de longa data testemunharem a performance de um artista, que, aos 84 anos de idade, desafia os limites do corpo, da voz e do movimento de forma hipnotizante. Mas é também a chance de um público recém-chegado pelo impacto de 'Homem com H' - responsável por levar 600 mil pessoas às salas de cinema - ver, pela primeira vez ao vivo, o fenômeno chamado Ney Matogrosso".

Os ingressos vão de R$ 67,50 (meia-entrada cadeira superior) a R$ 995,00 (inteira cadeira Gold Oeste).

Haverá também a modalidade de ingresso social, com desconto de 40% para pessoas que doarem 1kg de alimento não perecível no dia do evento.

