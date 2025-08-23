FUABC capacita colaboradores para adequações à Reforma Tributária

Workshop marca a primeira etapa do Projeto Configurador de Tributos, com 72 participantes de unidades de saúde de diversas regiões do Estado de São Paulo
Com previsão de início em 1º de janeiro de 2026, a Reforma Tributária aprovada pelo Congresso Nacional tem gerado uma série de movimentações dentro das organizações públicas e privadas. E com a FUABC (Fundação do ABC) não é diferente. Como forma de garantir a adequação às novas exigências legais, a Diretoria Contábil da instituição deu início à implantação do Projeto Configurador de Tributos, iniciativa que tem como foco a padronização da apuração de tributos nas unidades de saúde gerenciadas e no Centro Universitário FMABC (Faculdade Medicina de ABC).
A primeira etapa do projeto ocorreu nesta semana, em 21 de agosto, com a realização de um workshop de apresentação. O encontro teve formato híbrido e contou com a participação de 72 colaboradores das áreas Fiscal, Contábil e de Tecnologia da Informação (T.I.) das diversas unidades vinculadas à FUABC. Estiveram representados, por exemplo, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Itu, Sorocaba e Praia Grande, além do Hospital Geral de Carapicuíba, Unidade de Apoio Administrativo, Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, PAI Baixada Santista e Instituto de Infectologia Emílio Ribas II.
O objetivo do encontro foi apresentar os conceitos, metas e fases do projeto, além de esclarecer dúvidas sobre o novo modelo tributário, que substituirá cinco tributos atuais (PIS, COFINS, ICMS, ISS e parte do IPI) por dois tributos principais: a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de gestão federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), sob responsabilidade de estados e municípios. Ambos terão a mesma legislação e transição gradual até 2033.
Frente à complexidade das mudanças e seus impactos práticos no dia a dia das instituições, o Projeto Configurador de Tributos foi desenvolvido em parceria entre as diretorias Contábil e de T.I. da FUABC, com apoio da plataforma TOTVS. A proposta inclui maior eficiência na gestão fiscal, além de segurança jurídica e operacional, por meio da centralização das configurações tributárias e automação das obrigações acessórias.
A próxima fase do projeto ocorrerá entre 25 de agosto e 26 de setembro, com a etapa de homologação. Durante esse período, as unidades farão testes no sistema para validação das regras fiscais e sugestões de ajustes. A terceira e última etapa tem início em 1º de novembro, com a utilização definitiva da ferramenta em ambiente de produção.
A participação ativa das unidades é considerada peça-chave para o êxito da iniciativa. Para Heleno Teixeira Passetto, diretor Contábil da FUABC, o projeto representa um esforço conjunto fundamental. “Esse tipo de preparação antecipada é essencial para garantir que todas as unidades estejam alinhadas às novas exigências legais, sem surpresas. A colaboração entre as equipes técnicas e operacionais é o que permitirá uma transição segura e eficiente para o novo modelo tributário, que exigirá atenção constante aos prazos e às adaptações anuais nas alíquotas”, afirma.
