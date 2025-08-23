São Caetano estreia com derrota no Paulista de Vôlei Feminino

A AA São Caetano estreou no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 neste sábado (23), mas acabou superada pelo Sesi Vôlei Bauru. Jogando em casa, no ginásio Milton Feijão do Complexo Esportivo Lauro Gomes, a equipe perdeu por 3 sets a 0, parciais de 16/25, 21/25 e 15/25.

O time disputará mais seis jogos na primeira fase, dois deles em casa – os ingressos sempre estarão à venda na Bilheteria Express. O sistema de disputa prevê turno único, com as quatro melhores equipes avançando às semifinais. Os vencedores das semifinais decidem o título, em séries de melhor de dois jogos, com desempate pelo Golden Set.

O canal SporTV transmitirá ao vivo quatro jogos da fase de classificação, além das partidas das semifinais e finais.

A AA São Caetano, tradicional no esporte olímpico brasileiro, disputará nesta temporada tanto o Campeonato Paulista 2025-2026 quanto a Superliga B 2025-2026. O clube manteve a base da última temporada e seguirá com equipes de base nas categorias sub-19, sub-17 e sub-15. O treinador é Ricardo Amendola, campeão invicto da Superliga B 2023.

Ricardo veio do comando da base da AA São Caetano. Foi assistente técnico de William Carvalho na última temporada, além de treinador da seleção paulista entre 2015 e 2024, período em que conquistou dois títulos brasileiros. Passou ainda por Ypiranga, Pinheiros e Bradesco, sendo heptacampeão estadual e campeão brasileiro interclubes sub-21.

O elenco se apresentou no dia 9 de junho e fez uma boa preparação para o Paulista, com jogos-treino contra a equipe universitária da South Florida, a Seleção sub-23 e o Pinheiros. O torneio também servirá como preparação para a Superliga B.

Tabela do São Caetano

28/8 – quinta-feira – 19h – Barueri x AA São Caetano

2/9 – terça-feira – 20h – Osasco x AA São Caetano

5/9 – sexta-feira – 19h30 – AA São Caetano x Louveira

17/9 – quarta-feira – 19h30 – Sorocaba x AA São Caetano

20/9 – sábado – 18h – Santos x AA São Caetano

24/9 – quarta-feira – 19h30 – AA São Caetano x Pinheiros