Economia Titulo

Musk diz que xAI ultrapassará o Google e que empresas chinesas serão concorrentes mais difíceis

23/08/2025 | 19:58
O bilionário Elon Musk afirmou neste sábado, 23, que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, ultrapassará significativamente o Google em breve, enquanto as empresas chineses serão as concorrentes mais difíceis no setor.

Segundo Musk, a China tem "muito mais eletricidade" do que os Estados Unidos e empresas que são "muito fortes" na construção de hardware.

"Em breve, a xAI estará muito além de qualquer empresa com exceção do Google e, então, ultrapassará significativamente o Google", publicou ele, na rede social X, neste sábado.

Musk disse ainda que o Grok 2.5, considerado por ele o melhor modelo da companhia em 2024, passou a ser open source - o que significa que o código-fonte do programa está disponível ao público em geral - a partir deste sábado.

Segundo o empresário, em cerca de 6 meses o Grok 3 também será open source.


