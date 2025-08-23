Atleta de São Bernardo conquista medalha de prata no Mundial de Paracanoagem

O esporte de São Bernardo ganhou motivo extra para comemorar neste fim de semana. Aos 40 anos, o atleta da cidade – e da Seleção Brasileira - Luís Carlos Cardoso conquistou medalha de prata no Campeonato Mundial de Paracanoagem em Milão, na Itália, neste sábado (23). O heptacampeão do mundo na modalidade garantiu o segundo lugar no pódio ao concluir a prova com tempo de 46s93, na categoria KL1 200m.

Pelas redes sociais, Luís Carlos falou sobre o resultado. “Estou feliz de poder, depois de dez anos, retornar aqui à Itália e subir no pódio novamente. Óbvio que eu queria, eu vim em busca do ouro, da minha oitava medalha de ouro em Mundiais. Infelizmente não deu, mas dei o meu máximo”, disse o atleta. “Feliz por poder retornar em breve para o Brasil com mais essa medalha no peito e, claro, cada vez mais me dedicar para ano que vem vir buscar esse ouro”, concluiu.

O ouro da categoria ficou com o húngaro Peter Kiss, que terminou o trajeto em 45s96. A medalha de bronze foi para o russo Ilichev.

TRAJETÓRIA

Natural de Picos, no Piauí, Luís Carlos Cardoso mora e treina em São Bernardo desde 2014. A preparação para a rotina de provas se dá nas águas da Represa Billings, no Centro de Esportes Aquáticos do município, na região do Riacho Grande.

Além de sete ouros em campeonatos mundiais de paracanoagem, Luís Carlos foi medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (2020) e de Paris (2024), entre outros títulos na modalidade e em caiaque.

MAIS DESTAQUES

Na última quinta-feira (21), a atleta Débora Raiza Benevides, também de São Bernardo, disputou etapa do campeonato de paracanoagem com o terceiro melhor tempo da prova (1m04s39), na categoria VL2 F. O bom desempenho levou a atleta direto para a final da competição, que irá ocorrer neste domingo (24).

O Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Milão, na Itália, reúne mais de 900 atletas de 145 países. O evento faz parte do calendário da equipe brasileira para o novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. Os atletas do País chegam ao Mundial em busca de vagas nas finais, consolidando a renovação do time Brasil com novos talentos, como Giovane Vieira (VL3 M), ao lado de nomes já consagrados como Luís Carlos e Débora.