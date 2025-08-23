Milan estreia com derrota em casa no Italiano; De Bruyne marca em vitória do Napoli

A nova edição do Campeonato Italiano foi aberta neste sábado com um resultado surpreendente e com gol de um dos principais reforços da competição. Em casa, o Milan estreou com derrota para a Cremonese, por 2 a 1. E o Napoli, atual campeão, venceu com direito a gol do belga Kevin De Bruyne.

Com Ibrahimovic nas tribunas do San Siro, o Milan controlou o jogo no primeiro tempo e criou diversas chances de gol. Aos 19, chegou a abrir o placar, com Giménez, mas a arbitragem anotou impedimento de Fofana no início da jogada e anulou o gol.

Sem sucesso no ataque, o Milan acabou oscilando também na defesa. E a Cremonese aproveitou para balançar as redes, aos 27. Após cruzamento na área, Baschirotto cabeceou firme, praticamente sem marcação, e anotou o primeiro gol da partida.

O Milan buscou o empate ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, com Pavlovic, aos 46. Os jogadores da Cremonese pediram falta no começo do lance, mas a arbitragem confirmou o gol.

O roteiro se repetiu no segundo tempo, com a Cremonese assumindo a liderança do placar aos 15. Um levantamento na área culminou em lindo gol do atacante Bonazzoli, que acertou um voleio e estufou as redes.

Desta vez, o Milan não conseguiu reagir. O time da casa controlava as ações, esboçava pressão no ataque, porém falhava nas finalizações ou no último passe. Longe de brilhar, o tradicional time milanês não somou pontos na estreia.

KEVIN DE BRUYNE MARCA NA ESTREIA DO NAPOLI

O meia belga estreou no Campeonato Italiano com um gol de falta na vitória do Napoli sobre o Sassuolo por 2 a 0, fora de casa. Aos 12 minutos do segundo tempo, De Bruyne cobrou falta direto, quando todos esperavam um cruzamento na área, e anotou o segundo gol da partida. O primeiro havia sido marcado por McTominay aos 17 da etapa inicial.

Mais cedo, a Roma contou com gol do lateral-direito brasileiro Wesley França para vencer o Bologna por 1 a 0. Titular, o ex-Flamengo aproveitou vacilo da defesa para anotar o gol da vitória aos 8 minutos do segundo tempo. Também neste sábado, Genoa e Lecce não saíram do 0 a 0.