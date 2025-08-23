São Bernardo conclui construção participativa do PPA 2026-2029

A Prefeitura de São Bernardo realizou neste sábado (23) audiência pública que marca a etapa final do Programa ‘A Voz da Gente’, voltado à construção participativa do Plano Plurianual (PPA) da cidade - válido para o período de 2026 a 2029. A Câmara Municipal recebeu equipe da Secretaria de Finanças para apresentar informações sobre a elaboração do documento, que será enviado ao Legislativo até a próxima sexta-feira (29).



“Esse foi um PPA significativo, com vasta participação popular. Realizamos 15 audiências descentralizadas nos bairros. Fizemos consulta online para ampliar ainda mais a participação dos moradores. E agora concluímos a elaboração do Plano com a audiência na Câmara. Esperamos que o PPA seja aprovado na íntegra, para atender aos anseios da sociedade e entregarmos o melhor para a cidade”, explicou a secretária da Fazenda de São Bernardo, Tatiana Rebucci.



O PPA 2026-2029 de São Bernardo terá novidades em relação ao documento anterior. O Plano foi construído com base em 16 programas da Administração Direta, dois da Administração Indireta (Faculdade de Direito São Bernardo e Previdência Municipal) e um do Poder Legislativo. Todos terão foco na resolução de problemas, trabalhos de forma transversal e integrados entre as secretarias da gestão.



Os servidores públicos serão o centro da produção das políticas públicas planejadas para o período. O Plano está alinhado à Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), que estabelece metas globais para os próximos anos, e a indicadores de controle externo – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).



Participaram da audiência pública deste sábado moradores, secretários municipais e vereadores. A população pôde registrar dúvidas e perguntas durante a atividade.