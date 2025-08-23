Criminoso procurado por tráfico é preso em São Bernardo

Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário (1º BPRv), resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça e na apreensão de grande quantidade de drogas na região do Areião, próxima ao km 27 da pista norte da Rodovia Anchieta (SP-150), na manhã de ontem (23).

A operação, batizada de “Saturação”, foi desencadeada em resposta a recentes ocorrências de roubo na região. Durante patrulhamento a pé em uma área conhecida por ser ponto de desova de motocicletas roubadas e tráfico de entorpecentes, os policiais visualizaram um suspeito com uma sacola branca. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem fugiu em direção a um beco, abandonando o objeto.

Dentro da sacola, foram encontrados diversos entorpecentes e dinheiro em espécie. Na sequência das buscas, os agentes localizaram um imóvel com a porta aberta. No interior da residência, encontraram o mesmo indivíduo, deitado em uma cama, tentando despistar a abordagem policial.

Após ser identificado como J.A.A.S., o suspeito foi submetido à consulta criminal, que confirmou a existência de um mandado de prisão em seu nome. Ele foi preso e conduzido ao 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde permaneceu à disposição da Justiça.