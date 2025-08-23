DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Durante operação do TOR

Criminoso procurado por tráfico é preso em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC
23/08/2025 | 14:09
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário (1º BPRv), resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça e na apreensão de grande quantidade de drogas na região do Areião, próxima ao km 27 da pista norte da Rodovia Anchieta (SP-150), na manhã de ontem (23).

A operação, batizada de “Saturação”, foi desencadeada em resposta a recentes ocorrências de roubo na região. Durante patrulhamento a pé em uma área conhecida por ser ponto de desova de motocicletas roubadas e tráfico de entorpecentes, os policiais visualizaram um suspeito com uma sacola branca. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem fugiu em direção a um beco, abandonando o objeto.

Dentro da sacola, foram encontrados diversos entorpecentes e dinheiro em espécie. Na sequência das buscas, os agentes localizaram um imóvel com a porta aberta. No interior da residência, encontraram o mesmo indivíduo, deitado em uma cama, tentando despistar a abordagem policial.

Após ser identificado como J.A.A.S., o suspeito foi submetido à consulta criminal, que confirmou a existência de um mandado de prisão em seu nome. Ele foi preso e conduzido ao 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde permaneceu à disposição da Justiça.



Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.