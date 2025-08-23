Casal tenta furtar apartamentos no Rudge Ramos, em São Bernardo

Um casal de criminosos está sendo procurado pela polícia após invadir um condomínio residencial no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo . A ação foi registrada por câmeras de segurança, e os vídeos do crime circulam amplamente nas redes sociais, gerando preocupação entre os moradores da região.

As imagens mostram a dupla entrando no prédio sem levantar suspeitas, aproveitando que o portão de contenção estava aberto. O porteiro, que não percebeu a movimentação irregular, não conseguiu impedir o acesso dos invasores.

Após entrarem no edifício, os criminosos arrombaram portas de apartamentos e furtaram diversos pertences das vítimas. No entanto, um dos moradores estava em casa no momento da invasão e acordou com o barulho da porta sendo forçada. Surpreendidos, os criminosos fugiram às pressas, abandonando um veículo roubado com placas adulteradas.

A investigação está sob responsabilidade do 2º Distrito Policial de São Bernardo. A perícia já foi realizada no carro deixado para trás e, segundo a polícia, este não foi o primeiro crime cometido pela dupla. Outras vítimas já foram identificadas.

As autoridades reforçam a importância da vigilância nos condomínios e pedem que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos suspeitos seja comunicada à polícia. Enquanto isso, os vídeos continuam repercutindo nas redes, servindo como alerta para outros moradores da região.