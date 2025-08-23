DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Videos circulam nas redes sociais

Casal tenta furtar apartamentos no Rudge Ramos, em São Bernardo

Morador surpreende dupla durante invasão; criminosos fogem e abandonam carro roubado com placas adulteradas

Mariana Gutierrez
23/08/2025 | 13:38
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 

Um casal de criminosos está sendo procurado pela polícia após invadir um condomínio residencial no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo . A ação foi registrada por câmeras de segurança, e os vídeos do crime circulam amplamente nas redes sociais, gerando preocupação entre os moradores da região.

As imagens mostram a dupla entrando no prédio sem levantar suspeitas, aproveitando que o portão de contenção estava aberto. O porteiro, que não percebeu a movimentação irregular, não conseguiu impedir o acesso dos invasores.

Após entrarem no edifício, os criminosos arrombaram portas de apartamentos e furtaram diversos pertences das vítimas. No entanto, um dos moradores estava em casa no momento da invasão e acordou com o barulho da porta sendo forçada. Surpreendidos, os criminosos fugiram às pressas, abandonando um veículo roubado com placas adulteradas.

A investigação está sob responsabilidade do 2º Distrito Policial de São Bernardo. A perícia já foi realizada no carro deixado para trás e, segundo a polícia, este não foi o primeiro crime cometido pela dupla. Outras vítimas já foram identificadas.

As autoridades reforçam a importância da vigilância nos condomínios e pedem que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos suspeitos seja comunicada à polícia. Enquanto isso, os vídeos continuam repercutindo nas redes, servindo como alerta para outros moradores da região.



Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.