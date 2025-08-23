Experiência medieval leva a Idade Média à cervejaria de Santo André

A Cervejaria Madalena será transformada em um verdadeiro cenário medieval para receber uma edição exclusiva do Medieval Experience – A Taberna, evento que promete transportar o público para uma jornada de música, combates, sabores e tradições da Idade Média neste domigno (24), das 13h às 21h.

A programação é vasta e imersiva: haverá concurso de fantasias com premiação em dinheiro, apresentações musicais das bandas Toca na Terra, The Stents e Oaklore, além de combates medievais reais e ao vivo, que vão recriar batalhas com toda a autenticidade histórica. Os visitantes também poderão participar de oficinas de dança, experimentar a prática da arquearia, se impressionar com espetáculos de pirofagia e aproveitar uma diversificada feira medieval e gastronomia.

O evento contará ainda com mercado medieval, onde artesãos e expositores apresentarão produtos inspirados na época, e bebidas típicas como hidromel direto de “Asgard” e os rótulos especiais da própria Cervejaria Madalena.

Os ingressos promocionais sociais estarão disponíveis mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Com atmosfera única e atrações para todas as idades, o Medieval Experience – A Taberna é um convite para vivenciar o espírito festivo, artístico e guerreiro da Idade Média, unindo cultura, história e diversão em um só lugar.

Serviço

Festival Medieval Experience – A Taberna

Data: 24 de agosto de 2025

Horário: 13h às 21h

Local: Cervejaria Madalena – Santo André

Ingresso: Promocional social mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: @medievalexperiencebrasil