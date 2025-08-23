DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Veja detalhes

Experiência medieval leva a Idade Média à cervejaria de Santo André

O evento contará com muita música,Hidromel direto de Asgard, Combates Medievais Reais e ao Vivo, Arquearia, Pirofagia, Mercado Medieval, entre outras atrações

Do Diário do Grande ABC
23/08/2025 | 13:03
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Cervejaria Madalena será transformada em um verdadeiro cenário medieval para receber uma edição exclusiva do Medieval Experience – A Taberna, evento que promete transportar o público para uma jornada de música, combates, sabores e tradições da Idade Média neste domigno (24), das 13h às 21h.

A programação é vasta e imersiva: haverá concurso de fantasias com premiação em dinheiro, apresentações musicais das bandas Toca na Terra, The Stents e Oaklore, além de combates medievais reais e ao vivo, que vão recriar batalhas com toda a autenticidade histórica. Os visitantes também poderão participar de oficinas de dança, experimentar a prática da arquearia, se impressionar com espetáculos de pirofagia e aproveitar uma diversificada feira medieval e gastronomia.

O evento contará ainda com mercado medieval, onde artesãos e expositores apresentarão produtos inspirados na época, e bebidas típicas como hidromel direto de “Asgard” e os rótulos especiais da própria Cervejaria Madalena.

Os ingressos promocionais sociais estarão disponíveis mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Com atmosfera única e atrações para todas as idades, o Medieval Experience – A Taberna é um convite para vivenciar o espírito festivo, artístico e guerreiro da Idade Média, unindo cultura, história e diversão em um só lugar.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC investe em cerveja artesanal

Serviço

Festival Medieval Experience – A Taberna

Data: 24 de agosto de 2025

Horário: 13h às 21h

Local: Cervejaria Madalena – Santo André

Ingresso: Promocional social mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: @medievalexperiencebrasil


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.