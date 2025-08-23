Escola recebe ação de 180 voluntários do Transforma Diadema

O Transforma Diadema reuniu, na manhã deste sábado (23), na EMEB Marieta Martins de Freitas, localizada na Rua Parapuã, 77, em Diadema, 180 voluntários com o objetivo de transformar a escola. Esta foi a terceira ação do grupo, que começou com 60 participantes e hoje já conta com o triplo.

Pintura, limpeza, jardinagem, zeladoria, reparos hidráulicos e manutenção foram alguns dos serviços realizados pela equipe.

Iniciado em maio deste ano, o Transforma Diadema já soma 180 voluntários cadastrados. “É muito gratificante ver as pessoas ajudando a nossa cidade e trazendo de volta esse sentimento de pertencimento. Fazer isso nas escolas, que são ambientes de convivência das nossas crianças, é ainda mais enriquecedor”, afirmou o prefeito Taka Yamauchi. A escola atende 275 alunos do município.

O grupo é formado por secretários municipais, vereadores, membros da comunidade e representantes de igrejas.

Sandra Fernandes, moradora de Diadema e voluntária, participou pela primeira vez da ação e demonstrou entusiasmo. “Estou muito feliz em contribuir com os trabalhos. Eu amo participar de ações de voluntariado”, afirmou.

A dentista Elizabeth Fumie Narimatsu também participou pela primeira vez e elogiou a iniciativa: “Achei maravilhosa a proposta. Gosto muito de fazer ações voluntárias, principalmente quando são voltadas às crianças”, comentou.

O aposentado Kenchichi Tokunaga compartilhou da mesma alegria: “Quando é para as crianças, é melhor ainda”, declarou.