Santo André tem inscrições abertas para curso de auxiliar de logística

Estão abertas até o dia 4 de setembro as inscrições para o curso profissionalizante gratuito de auxiliar de logística, promovido pelo programa estadual de qualificação profissional Qualifica SP, em parceria com a Prefeitura de Santo André e a Escola de Ouro Andreense. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site www.trampolim.sp.gov.br/pt/





Estão sendo oferecidas 20 vagas para o curso presencial que vai acontecer no período noturno, na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Municipal) Machado de Assis, que fica no Parque Miami. A iniciativa vai levar oportunidade de capacitação aos moradores de um dos bairros mais distantes do Centro de Santo André. O curso, com 80 horas de duração, tem início previsto para o dia 15 de setembro. Os alunos receberão certificado após a conclusão.

Na formação, os alunos vão aprender como fazer a gestão da cadeia de abastecimento de qualquer organização ou empresa, o controle de entrada e saída de materiais, elaboração relatórios e de planos logísticos sofisticados. O objetivo do curso é formar profissionais capazes de executar atividades relacionadas aos processos de suprimentos e armazenagem de produtos, apoiar rotinas administrativas do almoxarifado, movimentação de materiais para estocagem, produção e/ou expedição e auxiliar na estruturação da carga para expedição de materiais.





Para participar é preciso ter mais de 16 anos e ser alfabetizado. A Emeief Machado de Assis fica na Estrada do Pedroso, 5.131, no Parque Miami.





Conteúdo:

- Componentes, funções e importância da logística nas empresas;

- Sistemas de informação na gestão da logística;

- Informatização de procedimentos Sistemas de gestão, logística e portuária;

- Aspectos da cadeia logística interna para fabricação do produto e seus procedimentos;

- Finalidade dos estoques na cadeia de abastecimento;

- Consequências de erros nas previsões de demanda de materiais;

- Controle de estoque: principais técnicas de controle de estoque e suas vantagens;

- Sistema de gerenciamento de produção; integração de informação;

- Distribuição interna de materiais: sistemas de distribuição e movimentação de materiais;

- Fluxo de produção: organização das fases de produção para otimização de processos;

- Layout do produto: tipos de layout e suas vantagens produtivas;

- Controle da fabricação e redução de falhas e padronização de produção;

- Centro de custos;

- Abastecimento e Controle de Qualidade de produtos indústrias;

- Canais de distribuição e regionalização;

- Principais recursos de escoamento;

- Saída de mercadorias do almoxarifado;

- Técnicas e limites de empilhamento de mercadorias; destinação de mercadoria