Suspeito de estuprar enteada é preso em flagrante em Diadema

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (21) por policiais civis no bairro Taboão, em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele é suspeito de ter cometido crimes de estupro e estupro de vulnerável contra a própria enteada, desde quando ela ainda era menor de idade.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Diadema, que investiga o caso. Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A identidade do indiciado não foi divulgada para preservar a vítima.