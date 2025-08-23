São Bernardo sob nova direção: três mulheres, uma nova história

São Bernardo vive um novo tempo. Pela primeira vez, três mulheres ocupam os cargos de maior relevância na cidade: a Sargento PM Jéssica Cormick (Avante) no Executivo, a presidente da Câmara Ana Nice (PT) e, agora, a Comissão Mista sob comando da vereadora Luana Eloá (MDB), a primeira mãe atípica a conquistar espaço no Legislativo do Grande ABC.





A Comissão Mista é o coração da Câmara: é onde se fiscaliza, se cobra e se garante a transparência no uso do dinheiro público. Ter uma mulher e uma mulher como Luana à frente dessa responsabilidade significa mais rigor, mais coragem e mais compromisso com a população.





Luana representa não apenas a força feminina na política, mas também a voz das mães, das mulheres que lutam diariamente e que se recusam a aceitar menos do que a justiça e a transparência.





“Ser mulher e ocupar esse lugar não é apenas conquistar espaço, é derrubar barreiras e abrir caminho para que muitas outras também avancem”, afirma a nova presidente, Luana Eloá (MDB).