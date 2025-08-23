DGABC
Sábado, 23 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Reviravolta

Smart Sanca ajuda a localizar calopsita desaparecida em São Caetano

Da Redação
23/08/2025 | 11:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 Paixão da vida de Gabriela Lentulo, 39 anos, moradora de São Caetano, a calopsita Romeu Totó foi a protagonista de uma história cheia de reviravoltas e que teve desfecho positivo graças ao Smart Sanca - Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura. Romeu fugiu da residência de Gabriela e só foi resgatado graças à atuação de inteligência e integração com a Polícia Civil.


No último dia 7 de agosto, a calopsita fugiu da casa onde Gabriela mora com a mãe, Albertina Scoditti Lentulo, 82 anos, na Rua Major Carlo Del Prete, região central da cidade. Romeu, que tem 5 anos de idade, voou diretamente para a grade da entrada do Atende Fácil Saúde, na esquina da Avenida Senador Roberto Simonsen com a Avenida Goiás.


Um senhor avistou a calopsita e tentou capturá-la com uma caixa de papelão, mas novamente a ave escapou. Ela foi em direção à Delegacia Sede de São Caetano e pousou embaixo de um HB20 de um casal que estava no distrito policial para registrar uma ocorrência. Antes de irem embora, os dois avistaram a calopsita e conseguiram resgatá-la.


O casal levou o bicho para a residência, já em São Paulo. Foi então que o Smart Sanca entrou em ação. Gabriela acionou o serviço de inteligência pelo número 0800 7000 156 e contou o caso. As equipes do Smart Sanca monitoraram as imagens ao redor. Viram o senhor tentando resgatar Romeu do gradil do Atende Fácil e também avistaram o casal encontrando a ave embaixo do carro.


Com o sistema de leitura de placas veiculares e auxílio da Polícia Civil, os operadores do Smart Sanca chegaram ao endereço onde Romeu estava. A tutora foi chamada durante a semana para acompanhar os trabalhos de investigação e ficou impressionada com a qualidade da imagem e da atuação dos agentes do equipamento.


Após contato da Polícia, o casal devolveu a calopsita para Gabriela nesta sexta-feira (22/8). A moradora de São Caetano, que trabalha vendendo cachorro quente para pagar a faculdade de Direito, não conteve as lágrimas.


“Eu só posso agradecer o trabalho incrível para achar o Romeu. De fora, não fazemos ideia do que é o Smart Sanca. A pessoa achou o Romeu dentro do carro, em cima do painel, com o veículo todo com insulfilm. Quando mostraram (o vídeo) eu vi que era o Romeu”, comentou Gabriela. “Faltam palavras para agradecer. Se não fosse o Smart Sanca eu não teria achado o Romeu.”


Quem também não escondeu a felicidade foi dona Albertina, mãe de Gabriela. “Deus abençoe todos que colaboraram para encontrar o Romeu. A gente não dormia de noite, esperando o Romeu voltar. Rezamos bastante e contamos com ajuda de todos aqui.”


