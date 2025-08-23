DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Previsão do tempo

Grande ABC tem último dia do fenômeno veranico neste sábado

Mariana Gutierrez
23/08/2025 | 09:35
Compartilhar notícia
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O fenômeno conhecido por trazer intenso calor fora de época deve se encerrar neste domingo (23). O calor intenso, que começou na última quarta-feira, em pleno inverno, continua neste sábado, com máximas de até 31?°C na região. A Defesa Civil emitiu ontem (22) um alerta sobre a mudança brusca de temperatura prevista para este fim de semana.

Confira a previsão do tempo para este sábado:

  • Santo André – 31?°C / 14?°C

  • São Bernardo do Campo – 30?°C / 14?°C

  • São Caetano do Sul – 31?°C / 16?°C

  • Diadema – 29?°C / 14?°C

  • Mauá – 31?°C / 15?°C

  • Ribeirão Pires – 31?°C / 14?°C

  • Rio Grande da Serra – 31?°C / 14?°C


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.