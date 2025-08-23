Grande ABC tem último dia do fenômeno veranico neste sábado

O fenômeno conhecido por trazer intenso calor fora de época deve se encerrar neste domingo (23). O calor intenso, que começou na última quarta-feira, em pleno inverno, continua neste sábado, com máximas de até 31?°C na região. A Defesa Civil emitiu ontem (22) um alerta sobre a mudança brusca de temperatura prevista para este fim de semana.
Confira a previsão do tempo para este sábado:
Santo André – 31?°C / 14?°C
São Bernardo do Campo – 30?°C / 14?°C
São Caetano do Sul – 31?°C / 16?°C
Diadema – 29?°C / 14?°C
Mauá – 31?°C / 15?°C
Ribeirão Pires – 31?°C / 14?°C
Rio Grande da Serra – 31?°C / 14?°C
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.