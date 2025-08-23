DGABC
Sábado, 23 de Agosto de 2025

Índia: ministro diz que negociações comerciais com os EUA ainda estão acontecendo

23/08/2025 | 09:27
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, afirmou que as negociações comerciais com os EUA continuam, mas ressaltou que "há linhas" que Nova Délhi precisa defender, ao participar de um painel em evento promovido pelo Economic Times, neste sábado.

"As negociações ainda estão acontecendo, no sentido em que ninguém disse que elas estavam encerradas", disse. "Temos linhas a serem mantidas e defendidas, elas devem ficar claras nas negociações. Com isso em mente, vamos ver o que conseguimos", acrescentou. Para Jaishankar, é direito da Índia tomar decisões em "interesse nacional".

No fim de julho, a Casa Branca informou que a Índia estaria sujeita a uma tarifa recíproca de 25%, mas no início de agosto o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ordem executiva que impõe tarifa adicional de 25% sobre as exportações indianas ao país, em resposta à contínua compra de petróleo russo por Nova Délhi.


