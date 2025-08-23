DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cena Política Titulo Pente fino

Tite faz limpa na saúde de São Caetano

Da Redação
23/08/2025 | 09:23
Compartilhar notícia
Ilustração: Gilmar
Ilustração: Gilmar Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Focado em reduzir custos sem comprometer a qualidade dos serviços públicos, o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), iniciou um pente-fino para identificar gargalos em diversas áreas da administração. Na saúde, uma das primeiras medidas foi combater o uso irregular do sistema por pessoas de fora da cidade.Levantamento apontou mais de 260 mil pacientes cadastrados, número muito acima da população estimada do município, que é de 165.655 habitantes. Para corrigir essa distorção, a Prefeitura deu início a um processo de recadastramento, com o objetivo de ajustar o banco de dados à realidade local.Segundo Tite, a medida já retirou cerca de 50 mil cadastros irregulares do sistema. “Ainda tem muito mais para tirar. Queremos que a saúde de São Caetano funcione para quem é morador da cidade e para quem paga imposto em São Caetano”, afirmou o prefeito, que herdou dívida de R$ 1,15 bi.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.