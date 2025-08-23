Tite faz limpa na saúde de São Caetano

Focado em reduzir custos sem comprometer a qualidade dos serviços públicos, o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), iniciou um pente-fino para identificar gargalos em diversas áreas da administração. Na saúde, uma das primeiras medidas foi combater o uso irregular do sistema por pessoas de fora da cidade.Levantamento apontou mais de 260 mil pacientes cadastrados, número muito acima da população estimada do município, que é de 165.655 habitantes. Para corrigir essa distorção, a Prefeitura deu início a um processo de recadastramento, com o objetivo de ajustar o banco de dados à realidade local.Segundo Tite, a medida já retirou cerca de 50 mil cadastros irregulares do sistema. “Ainda tem muito mais para tirar. Queremos que a saúde de São Caetano funcione para quem é morador da cidade e para quem paga imposto em São Caetano”, afirmou o prefeito, que herdou dívida de R$ 1,15 bi.