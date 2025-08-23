DGABC
Sábado, 23 de Agosto de 2025

Política Titulo Charge

Veja a charge do Diário para o dia 23 de agosto de 2025

Da Redação
23/08/2025 | 09:13
Ilustração: Gilmar
Ilustração: Gilmar


O Grande ABC convive com a redução dos repasses estaduais em áreas fundamentais. Reportagens publicadas hoje pelo Diário expõem o descaso. Municípios classificados como estâncias e de interesse turístico não têm acesso aos recursos previstos em orçamento desde 2023, o que enfraquece investimentos em infraestrutura e compromete o potencial de atração regional. O congelamento já significou perdas bilionárias no Estado, atingindo também as sete cidades. Enquanto o governo paulista divulga números expressivos de transferências a outras localidades, o Grande ABC permanece à margem, sem a devida contrapartida para políticas que poderiam fortalecer sua economia e sua identidade.


