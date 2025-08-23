Documentário fecha hoje projeto Cultura Periférica em Cena

O cotidiano periférico de Santo André tem as suas desigualdades, batalhas e reivindicações, mas é por meio da união, solidariedade e das mais diversas formas de arte que as comunidades resistem e se transformam. Pensando nesse roteiro, o MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favelas de Santo André) lançará, hoje, o documentário O Cotidiano Periférico, a´ partir das 18h30, no Sesc Santo André.

O curta-metragem foi desenvolvido por moradores que residem em favelas do município, revelando a cultura que pulsa nesses locais, os artistas e as suas diversas formas de expressão, seja na música, no desenho, na dança e até mesmo na história da comunidade.

A MC, poeta e produtoracultural Zula, moradora do bairro Ciprestes, compartilhará como a arte foi o caminho para ela renascer e se reencontrar. O barbeiro e poeta Hélio Nery, do Sítio dos Vianas, abordará como que, por meio dos seus versos e rimas e da tesoura que traz autoestima à população, ele encara a realidade da vida.

O documentário ainda conta a história do barbeiro, rapper e produtor cultural Renan Neri, também do Sítio dos Vianas, que traz a tônica da importância do hip hop; e do compositor, sambista e cantor Robson Batuta. Ele é da Vila Palmares e se dedica a projetos sociais, como o grupo Lupitas, criado para ensinar repercussão a crianças da comunidade.

O curta-metragem também coloca em cena a importância de instituições sociais, como a ONG (Organização Não Governamental) Todo Mundo Feliz, da Vila Guiomar, que tem como missão proporcionar educação e assistência para crianças e famílias do Núcleo Tamarutaca; e o projeto Alzirinha, que ressignifica vidas por meio do futsal, atendendo famílias da região do bairro Jardim Alzira Franco.

A produção foi desenvolvida pelo MDDF por meio do projeto Cultura Periférica em Cena – o Beco Artístico. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Santo André.

No evento de encerramento do projeto, o público ainda poderá participar do Cine Favela ABC. Será um momento de reflexão sobre o tema do documentário e para valorizar e dar mais visibilidade cultural às favelas de Santo André.

O Sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.