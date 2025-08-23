DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Wanessa se pronuncia sobre 'crise de ciúme' de Dado Dolabella após rumores de agressão; entenda

23/08/2025 | 08:15
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A cantora Wanessa se pronunciou sobre rumores de que teria sido agredida pelo ex-namorado, o ator Dado Dolabella, durante uma confraternização dos participantes do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.

Em uma publicação nos stories do Instagram na noite de sexta, 22, a filha de Zezé di Camargo disse que o ex teve uma "crise de ciúmes", mas negou que tenha sofrido um episódio de agressão.

Segundo a artista de 42 anos, a crise gerou um "momento infeliz" com o cantor de agronejo Luan Pereira, que integra com Wanessa a lista de participantes da nova temporada do Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu ela.

Até o momento, Dado não se pronunciou diretamente sobre o assunto. Na tarde de sexta, ele publicou uma mensagem enigmática no Instagram: "Respeito é pra quem tem".

Wanessa e Dado, de 44 anos, namoraram no início dos anos 2000 e reataram o relacionamento em 2022, após o fim do casamento da cantora com o empresário Marcos Buaiz. Chegaram a terminar e voltar algumas vezes antes de oficialmente encerrarem a relação em fevereiro deste ano.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.