Gilvan admite diálogo com Estado por mais recursos para Saúde

Durante a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no Centro de Santo André, na manhã de ontem, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) admitiu que espera por mais recursos estaduais para auxiliar o atendimento municipal na Saúde. Segundo o tucano, o Paço andreense pleiteia cerca de R$ 30 milhões ao Palácio dos Bandeirantes na ajuda de custeio para o restante do ano. Até julho de 2025, a cidade recebeu R$ 27,6 milhões do Estado, somando emendas parlamentares.

Segundo a Prefeitura de Santo André, o Estado enviou para os serviços municipais de Saúde, em 2024, R$ 108,8 milhões - incluindo R$ 40,9 milhões oriundos de emendas parlamentares. O valor agregado dos sete primeiros meses de 2025, porém, corresponde a 25,38% da totalidade transferida no exercício anterior, ao somar R$ 15,4 milhões provenientes de solicitações realizadas pelos deputados estaduais e outros R$ 12,2 milhões de recursos diretos da Secretaria de Saúde.

“Ainda não chegaram (mais recursos), mas temos dialogado muito com o governador Tarcísio e as equipes técnicas estão conversando. Então, a Diretoria Regional de Saúde já enviou os relatórios técnicos de tudo que temos feito de produção (na saúde) e acreditamos muito que, nos próximos dias, teremos novidades de recursos no Fundo Estadual de Saúde para custeio de nossa rede. Já foi feito esse compromisso”, avaliou Gilvan.

De forma mais polida, Gilvan evitou adotar tom de cobrança ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacando o diálogo aberto com a Secretaria de Saúde do Estado, sob tutela de Eleuses Paiva, e projetando otimismo de que Santo André será contemplada com o auxílio. As palavras expressadas se diferem de Marcelo Lima (Podemos) no fim de julho, na condição de prefeito de São Bernardo - hoje afastado por medida judicial -, quando foi mais enfático sobre o tema, desagradando o Palácio dos Bandeirantes.

Neste mês, o Diário destacou que prefeitos do Grande ABC estão descontentes com a falta de apoio estadual na Saúde. Em São Bernardo, por exemplo, o governo estadual enviou R$ 185,6 milhões em 2024, porém, no fim do último semestre, as cifras foram de R$ 16,5 milhões ao setor, somente 8,9% em comparação ao montante anterior. Diadema acompanha esse cenário, visto que no ano passado, R$ 21 milhões chegaram aos cofres locais, enquanto que os valores de 2025 são de R$ 8,6 milhões, ou seja, 41,07%

.

NOVA UBS

Por meio de R$ 6,9 milhões de recursos federais do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), Santo André ganhará, em aproximadamente um ano, a nova UBS do Centro. De acordo com Gilvan, a estimativa é que a estrutura amplie em mais de 20% a capacidade de atendimentos em relação ao atual posto localizado na Rua Xavier de Toledo, saltando de 11,6 mil para 14 mil pacientes mensais.

A nova UBS também ampliará o serviço de odontologia, passando de uma para seis cadeiras de atendimento, com a previsão de reduzir o tempo de espera de 45 dias para menos de um mês. “Hoje, atendemos a 400 pessoas mensalmente na unidade de saúde do Centro. Com essa nova unidade, a gente vai atender um pouco mais de 2.000 pessoas neste mesmo período (na odontologia)”, disse o prefeito.