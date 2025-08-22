Partida entre São Bernardo FC e Náutico é adiada para domingo

A partida entre São Bernardo FC e Náutico, que estava previamente marcada para as 17h deste sábado, no Estádio 1º de Maio, acabou adiada para domingo, às 19h, devido a problemas no voo que traria a delegação do clube pernambucano a São Paulo.

As equipes se senfrentarão pela 18ª e penúltima rodada da fase de classificação da Série C do Brasileiro.

O avião que levaria o Timbu à Capital paulista precisou abortar a decolagem devido a uma pane elétrica.

A aeronave chegou a acelerar na pista, mas precisou realizar frenagem brusca quando estava prestes a levantar voo. A companhia aérea Gol, responsável pelo aparelho, afirmou que todos os passageiros desembarcaram com segurança e que o avião seguiu para manutenção.

O treinador do Náutico, Hélio dos Anjos, utilizou suas redes oficiais ainda na tarde de ontem para comentar o susto.

O técnico divulgou um vídeo que mostrava toda a delegação do Timbu esperando por novo embarque rumo a São Paulo. “Amanhã decisão… Ainda estamos em Recife! Problema zero… Náutico é superação sempre”, escreveu ele na legenda.

Tanto o São Bernardo, quinto colocado, com 29 pontos, como o Náutico, vice-líder, com 32, já estão matematicamente garantidos na segunda fase.