Quartas da Copa Sulamericana têm jogos marcados

Atlético Mineiro e Fluminense representam o Brasil na competição
Além da Libertadores, a Conmebol divulgou as datas dos jogos das quartas de final da Copa Sulamericana. Os jogos de ida serão disputados entre 16 e 18 de setembro, já a volta está marcada para a semana do dia 23 e 25.
Os brasileiros presentes são Fluminense e Atlético Mineiro. O clube carioca disputa o primeiro fora de casa contra o Lanús-ARG, no dia 16/9 (terça-feira), às 21h30. A partida de volta está marcada para 23/9 (terça-feira), no Maracanã, no mesmo horário.
Já o Atlético joga na Bolívia contra o Bolívar, no dia 17/9 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília). O duelo de volta é com mando de campo dos mineiros em 24/9 (quarta-feira), também às 19h (horário de Brasília).
Os dois times buscam pela primeira vez a conquista do campeonato.
