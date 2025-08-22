Em parceria com a OAB, São Bernardo promove feira de adoção de cães e gatos

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) da Prefeitura de São Bernardo promove neste sábado (23/08) mais uma feira de adoção de pets. Pela primeira vez, a ação será realizada em parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do município, na sede da subseção da entidade. Com foco em encontrar um novo lar e uma nova família para animais adultos, o município leva para a feira quatro cães e seis gatos, todos já vacinados, vermifugados e castrados.

A feira de pets se dará das 10h às 17h, em ação conjunta. A OAB São Bernardo fica na Rua 23 de maio, 215, bairro Parque Anchieta.

Os interessados em adotar um dos animais poderá levá-lo para casa no dia do evento. O adotante deve ter mais de 18 anos de idade, apresentar documentos, como cópia simplificada do RG, CPF e comprovante de residência, informar número de telefone para contato e portar coleira, com guia, ou caixa para transporte, no caso de gatos.

O futuro tutor vai passar por entrevista e reforço às orientações sobre a posse responsável. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura: https://www.saobernardo.sp.gov.br/zoonoses, pelos telefones: (11) 4365-3349 / 4367-3306 / 4368-8153 ou pelo e-mail [email protected].

O atendimento do Centro de Controle de Zoonoses de São Bernardo ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Serviço:

Feira de adoção de cães e gatos

OAB de São Bernardo

23 de agosto (sábado) - das 10h às 17h

Rua 23 de maio, 215, bairro Parque Anchieta