Conmebol divulga datas das quartas de finais da Libertadores

A Conmebol divulgou as datas e horários das partidas das quartas de final da Libertadores da América. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 16 e 18 de setembro, já a volta está marcada para a semana dos dias 23 e 25.

O Palmeiras realiza o primeiro jogo no dia 17/9 (quarta-feira). às 21h30, contra o River Plate-ARG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A decisão fica para 24/9 (quarta-feira), às 21h30, com mando Alviverde.

No mesmo lado da chave, o São Paulo viaja até o Equador para enfrentar a LDU, no dia 18/9 (quinta-feira), às 19h. Já o jogo de volta será disputado no MorumBis em 25/9, no mesmo horário. Também em 18/9, o Flamengo pega o Estudiantes-ARG, às 21h30, no Maracanã, com volta marcada para 25/9, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi.

Além dos confrontos dos brasileiros, dois argentinos medem força por uma vaga nas semifinais. O Vélez Sarsifield e Racing se enfrentam nos dias 16/9 e 23/9, ambos às 19h30.

Vale ressaltar que todos os clubes classificados já venceram a Libertadores pelo menos uma vez.