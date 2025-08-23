São Bernardo FC x Náutico: confira possíveis escalações e onde assistir

Partida marca o encontro das duas defesas menos vazadas da divisão
Mesmo já classificado aos quadrangulares da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC segue com motivos para levar a sério a reta final da primeira fase, e recebe neste domingo (24), às 19h, o Náutico-PE, no Estádio 1º de Maio, em confronto direto na parte de cima da tabela. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNey+.
Apenas três pontos separam os times: enquanto o Tigre é o quinto colocado, com 29, os pernambucanos tem a segunda posição, com 32. Apesar disso, mesmo com uma vitória, é improvável que o time da região ultrapasse os adversários, já que o Náutico leva boa vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols em 15, contra seis do São Bernardo).
Após oito rodadas invictas, disputadas em mais de dois meses, o São Bernardo FC perdeu na última rodada, por 3 a 0, para o Figueirense-SC. No lado pernambucano, a fase também é boa. O Náutico vem de cinco vitórias seguidas e está há dez jogos sem derrota.
O confronto não marca apenas um encontro de equipes em alta, mas também um jogo entre as melhores defesas da divisão. O Aurinegro foi vazado apenas 12 vezes, enquanto o time pernambucano sofreu seis gols na campanha.
Segundo o técnico Ricardo Catalá, a partida deve seguir uma constante das partidas recentes no Estádio 1º de Maio. “Independentemente de ser a melhor defesa ou não, temos encontrado muita dificultade nos jogos em casa, já que os adversários se fecham muito e exploram os contra-ataques e lances de bola parada. Acredito que o Náutico é mais uma dessas equipes que vai nos tirar da zona de conforto”, explica.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: domingo, 24 de agosto, às 19h (de Brasília).
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza.
- Onde assistir: SportyNet+ (streaming).
Prováveis escalações:
São Bernardo FC: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Caio Garcez e Pará; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Echaporã, Rodolfo e Felipe Azevedo.
Técnico: Ricardo Catalá.
Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Bruno Mezenga e Vinícius.
Técnico: Hélio dos Anjos.
