DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Série C

São Bernardo FC x Náutico: confira possíveis escalações e onde assistir

Partida marca o encontro das duas defesas menos vazadas da divisão

Ryan Leme
 Especial para o Diário
23/08/2025 | 12:00
Compartilhar notícia
FOTO: Fábio Gulo/Agência São Bernardo
FOTO: Fábio Gulo/Agência São Bernardo Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Mesmo já classificado aos quadrangulares da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC segue com motivos para levar a sério a reta final da primeira fase, e recebe neste domingo (24), às 19h, o Náutico-PE, no Estádio 1º de Maio, em confronto direto na parte de cima da tabela. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNey+.

Apenas três pontos separam os times: enquanto o Tigre é o quinto colocado, com 29, os pernambucanos tem a segunda posição, com 32. Apesar disso, mesmo com uma vitória, é improvável que o time da região ultrapasse os adversários, já que o Náutico leva boa vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols em 15, contra seis do São Bernardo).

Após oito rodadas invictas, disputadas em mais de dois meses, o São Bernardo FC perdeu na última rodada, por 3 a 0, para o Figueirense-SC. No lado pernambucano, a fase também é boa. O Náutico vem de cinco vitórias seguidas e está há dez jogos sem derrota. 

O confronto não marca apenas um encontro de equipes em alta, mas também um jogo entre as melhores defesas da divisão. O Aurinegro foi vazado apenas 12 vezes, enquanto o time pernambucano sofreu seis gols na campanha.

Segundo o técnico Ricardo Catalá, a partida deve seguir uma constante das partidas recentes no Estádio 1º de Maio. “Independentemente de ser a melhor defesa ou não, temos encontrado muita dificultade nos jogos em casa, já que os adversários se fecham muito e exploram os contra-ataques e lances de bola parada. Acredito que o Náutico é mais uma dessas equipes que vai nos tirar da zona de conforto”, explica.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: domingo, 24 de agosto, às 19h (de Brasília).

- Local: Arena Castelão, em Fortaleza.

- Onde assistir: SportyNet+ (streaming).

Prováveis escalações:

São Bernardo FC: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Caio Garcez e Pará; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Echaporã, Rodolfo e Felipe Azevedo. 

Técnico: Ricardo Catalá.

Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Bruno Mezenga e Vinícius. 

Técnico: Hélio dos Anjos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.