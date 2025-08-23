DGABC
Sábado, 23 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Copa Paulista

São Caetano x Grêmio Prudente: veja onde assistir e prováveis escalações

Partida é válida pelas oitavas de final da competição estadual

Ryan Leme
 Especial para o Diário
23/08/2025 | 10:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 O sonho do São Caetano de retornar ao cenário nacional do futebol segue vivo, e o time volta a campo hoje, às 15h, para iniciar o mata-mata da Copa Paulista. Dono da 13ª melhor campanha do torneio, o Azulão recebe o Grêmio Prudente, sexto melhor time, no Estádio Anacleto Campanella. A eliminatória terá transmissão ao vivo do canal do YouTube oficial do Paulistão.

Reginaldo Lima, treinador do time da casa, projeta um confronto complicado, mas confia no elenco após o período de preparação. “A semana foi de muito suor e pé no chão. O jogo de hoje é muito importante para ambas as equipes, mas vamos entrar em campo para honrar a camisa e a história do São Caetano”, disse o comandante.

O time da região confirmou a chegada do atacante Jonathan, 21 anos, ex-EC São Bernardo, para a partida. De acordo com a comissão técnica, o atleta começará o duelo no banco de reservas. Por outro lado, o elenco terá a ausência do meia Wesley Alex, lesionado durante os treinamentos da semana.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 23 de agosto, às 15h (de Brasília).

- Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.

- Onde assistir: Paulistão (YouTube)

Prováveis escalações:

São Caetano: Vinícius Rafael; Di Bonito, Daniel Santos, Henrico e Jobson Tabúa; Rômulo, Rafael Baiano, Lucas e Fabio Azevedo; Phelipe Salioni e Emanuel Keve. 

Técnico: Reginaldo Lima.

Grêmio Prudente: João Paulo; Marcos Moser, Alan Uchôa, Borech e Igor Ribeiro; Dérick, Pedrinho, Igor Pimenta e Kauan; Alysson e Everton Kanela. 

Técnico: Rogério Corrêa.


