São Caetano x Grêmio Prudente: veja onde assistir e prováveis escalações

O sonho do São Caetano de retornar ao cenário nacional do futebol segue vivo, e o time volta a campo hoje, às 15h, para iniciar o mata-mata da Copa Paulista. Dono da 13ª melhor campanha do torneio, o Azulão recebe o Grêmio Prudente, sexto melhor time, no Estádio Anacleto Campanella. A eliminatória terá transmissão ao vivo do canal do YouTube oficial do Paulistão.

Reginaldo Lima, treinador do time da casa, projeta um confronto complicado, mas confia no elenco após o período de preparação. “A semana foi de muito suor e pé no chão. O jogo de hoje é muito importante para ambas as equipes, mas vamos entrar em campo para honrar a camisa e a história do São Caetano”, disse o comandante.

O time da região confirmou a chegada do atacante Jonathan, 21 anos, ex-EC São Bernardo, para a partida. De acordo com a comissão técnica, o atleta começará o duelo no banco de reservas. Por outro lado, o elenco terá a ausência do meia Wesley Alex, lesionado durante os treinamentos da semana.