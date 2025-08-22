Documentário sobre a ribeirão-pirense Cacica Jaqueline Haywã chega à Alemanha

O documentário “Reconstruindo a História”, que retrata a trajetória da ribeirão-pirense Cacica Pataxó Jaqueline Haywã, ultrapassa fronteiras e será exibido na Alemanha. A produção, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura do Governo Federal e operacionalizada pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, será apresentada no dia 25 de setembro, na Associação EWA e.V Women''s Center, em Berlim, com transmissão on-line para o Brasil, às 15h horário de Brasília.

A narrativa do documentário começa em Ribeirão Pires, onde Jaqueline Haywã viveu até o final da infância, antes de se mudar com sua família para a Bahia. Foi na convivência com a cultura Pataxó Hã Hã Hãe que ela fortaleceu sua identidade e se tornou uma importante liderança na defesa dos direitos indígenas, destacando-se por ações que vão desde a luta contra o racismo até o combate à violação de direitos humanos.

O filme é uma realização da Produtora Marin & Andrade Produções Culturais e Artísticas, conhecida pelo nome fantasia Charanga da Alegria, dirigido por Flávio Marin e co-produzido pela Cacica.

De acordo com a Cacica Jaqueline, a exibição em Berlim marca o primeiro passo internacional do projeto, uma realização em conjunto com o Art.kulando – Literatura e Audiovisual, articulado por Arlete Martins. “É muito simbólico poder levar essa narrativa além do Brasil. Cada exibição é uma oportunidade de construir pontes culturais e mostrar que a luta indígena não tem fronteiras. Ela é sobre respeito, memória e futuro”, destacou.

O link para a transmissão on-line será divulgado nos canais oficiais do projeto próximos à data do evento. Após a sessão, a líder indígena participará de uma conversa ao vivo, conectando o público europeu e brasileiro à história, à cultura e à luta dos povos originários.