Trump anuncia tarifas sobre móveis em alíquota ainda a ser anunciada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país aplicará tarifas sobre móveis importados em alíquota que ainda será definida. "Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis provenientes de outros países entrando nos EUA terão tarifas aplicadas a uma alíquota que ainda será determinada", escreveu na Truth Social.

Segundo Trump, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em Estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan.

