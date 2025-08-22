Trump anuncia tarifas sobre móveis em alíquota ainda a ser anunciada

Segundo o presidente, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em Estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país aplicará tarifas sobre móveis importados em alíquota que ainda será definida. "Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis provenientes de outros países entrando nos EUA terão tarifas aplicadas a uma alíquota que ainda será determinada", escreveu na Truth Social.
Segundo Trump, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em Estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan.
LEIA TAMBÉM:
Trump anuncia data e local do sorteio da Copa do Mundo de 2026; veja
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.