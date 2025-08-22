DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia Titulo Estados Unidos

Trump anuncia tarifas sobre móveis em alíquota ainda a ser anunciada

Segundo o presidente, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em Estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan

22/08/2025 | 17:42
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país aplicará tarifas sobre móveis importados em alíquota que ainda será definida. "Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis provenientes de outros países entrando nos EUA terão tarifas aplicadas a uma alíquota que ainda será determinada", escreveu na Truth Social.

Segundo Trump, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em Estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan.

