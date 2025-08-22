Harry Kane brilha e Bayern goleia o RB Leipzig na estreia da Bundesliga

Com três gols no primeiro tempo e Harry Kane desequilibrando na segunda etapa, o Bayern fez a festa de sua torcida nesta sexta-feira, na Allianz Arena. Assim, o time do técnico Vincent Kompany iniciou sua caminhada na Bundesliga contabilizando os primeiros três pontos na classificação da competição com a goleada de 6 a 0 sobre o RB Leipzig.

Com uma atuação inspirada, o artilheiro inglês foi o destaque da partida ao marcar um hat-trick no segundo tempo. O francês Michael Oliseh também brilhou balançando as redes duas vezes, enquanto o colombiano Luis Diaz completou o placar.

As duas equipes voltam a campo para a segunda rodada no próximo fim de semana. No sábado, o atual campeão alemão busca o seu segundo triunfo seguido em visita ao Ausgsburg, na WWK Arena. Já o Leipzig tenta se reabilitar no torneio recebendo o Heidenheim.

O Leipzig ofereceu resistência até os 27 minutos, quando Michael Oliseh aproveitou um rebote para abrir o marcador. Os visitantes sentiram o golpe e foram vazados novamente cinco minutos depois. Oportunista, Luis Diaz achou espaço na área e concluiu com sucesso para fazer 2 a 0.

À vontade em campo com a vantagem, os anfitriões fizeram o terceiro antes do intervalo. Gnabry fez o domínio e deu um passe na medida para Oliseh acertar o canto direito e estabelecer 3 a 0 aos 42 minutos do primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, o show foi de um homem só: Harry Kane. Aos 19, ele transformou o triunfo em goleada anotando o quarto gol da partida. O Leipzig, que teve um gol anulado na sequência, voltou a sofrer com o seu faro de gol.

Aos 29, após ser acionado por Luis Diaz, o jogador inglês fez 5 a 0 em um chute forte. O hat-trick foi consolidado aos 34 minutos de confronto. Aproveitando uma jogada de Min-Jae-Kim, o camisa nove foi mais rápido que a marcação e fechou a goleada de 6 a 0 com um arremante no canto.