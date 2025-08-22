DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Na disputa

MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Na quinta-feira, 21, o movimento rompeu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

22/08/2025 | 17:01
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O coordenador nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos, disse nesta sexta-feira, 22, que o grupo lançará o seu próprio candidato à Presidência nas próximas eleições. O movimento tenta finalizar o processo de criação do Missão, partido político do MBL que já reuniu as 457 mil assinaturas necessárias para se viabilizar.

"Nós teremos candidato para presidente da República. Está indo para julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) (o processo de) criação do nosso partido, que deverá estar pronto em até 60 dias. Com o partido Missão, estaremos nas próximas eleições com um candidato", afirmou o coordenador nacional do MBL em entrevista ao portal Metrópoles.

Para Santos, o MBL já passou da fase em que enfrentava "dilemas" para escolher o político que apoiaria. "Agora a nossa tarefa é escolher um candidato", disse.

Na quinta-feira, 21, o MBL rompeu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) anunciou a sua saída da vice-liderança do governo e acusou Tarcísio de apoiar projetos que ampliam privilégios do funcionalismo público.

Tarcísio é cotado para disputar a Presidência em 2026. O governador de São Paulo pode receber o apoio de Jair Bolsonaro (PL), uma vez que o ex-presidente está inelegível até 2030. Bolsonaro, no entanto, ainda não sinalizou quem apoiará e sustenta que vai concorrer ao Planalto.

Santos afirmou que o MBL vai apoiar Tarcísio na corrida pelo Planalto no próximo ano e criticou governador. "A gente nunca se escorou no Tarcísio. Ele é um homem público, reconheço as qualidades dele, mas ele sempre se escorou no Bolsonaro. Nós tivemos uma aliança altiva. O Guto (Zacarias) passou os projetos de lei e, em troca, ele liderou a discussão da privatização da Sabesp", afirmou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.