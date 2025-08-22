DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Bebê de Margot Robbie interrompe entrevista e gera momento engraçado

22/08/2025 | 15:59
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Margot Robbie protagonizou um momento fofo com seu bebê durante uma entrevista sobre seu novo drama, A Grande Viagem da sua Vida. Nessa quinta-feira, 21, durante a conversa com Colin Farrell para o Access Hollywood, ela foi interrompida pelo barulho da criança.

O primogênito da atriz com o ator Tom Ackerley nasceu em novembro de 2024, segundo a revista People. Reservada quanto às aparições do filho na mídia, a atriz não revelou a data exata e nem o nome da criança. Ainda de acordo com a revista, trata-se de um menino.

Para o Entertainment Tonight, em outra entrevista sobre o longa, a atriz revelou um pouco da nova fase da maternidade: "Se você tenta explicar para alguém que tem filhos como é ser pai, você não precisa. Eles entendem. É a melhor experiência."

O filme que Margot Robbie estrela Colin Farrell é A Grande Viagem da sua Vida, que fala sobre a jornada de dois desconhecidos que se encontram no casamento de um amigo em comum. A partir daí, eles embarcam em uma viagem com o GPS de um carro antigo como guia e realizam uma "viagem inusitada" pelo tempo.

A produção é do diretor sul-coreano Kogonada e a estreia no Brasil é prevista para 18 de setembro deste ano.


