Meia Maratona de São Bernardo chega à 21ª edição com corrida infantil e apoio de entidade

A 21ª edição da Meia Maratona de São Bernardo do Campo será realizada no próximo dia 24 de agosto e contará, pela primeira vez, com uma corrida infantil voltada a crianças a partir de 7 anos. Uma das provas de rua mais tradicionais do Estado de São Paulo, o evento integra a programação oficial do aniversário de 472 anos da cidade e reúne corredores amadores e profissionais de todo o país.

Com percursos de 21 km, 10 km e 5 km, além da opção de caminhada de 5 km, a largada da Meia Maratona está prevista para as 6h55 da manhã, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy. A Maratona Kids será realizada logo após a prova principal, com inscrições gratuitas a serem abertas nos próximos dias.



Entre os apoiadores do evento está o Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg), que reforça, com essa iniciativa, seu histórico de incentivo ao esporte e à promoção de hábitos saudáveis.



Presidente do Sinaceg, José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, ressalta o compromisso da entidade com a qualidade de vida dos trabalhadores e da população. “O esporte é um instrumento de transformação. Apoiar uma corrida como essa é reafirmar nosso compromisso com a saúde, a inclusão e o bem-estar. Ficamos felizes em ver a comunidade se mobilizando por uma causa tão positiva”, afirma.



Diretor regional do Sinaceg, Márcio Galdino também participa da prova e destaca a importância da iniciativa. “A presença do sindicato nessa prova mostra o quanto valorizamos ações que promovem cidadania, saúde e inclusão. E estar pessoalmente participando da corrida é uma forma de reforçar esse compromisso com o esporte e com a comunidade”, diz Galdino, que correrá o percurso de 5 km.



Vice-presidente do Sinaceg, Douglas Santos Silva vai encarar os 10 km da corrida e reforça o papel da entidade na promoção de hábitos saudáveis. “Apoiar uma atividade como essa significa investir em mais qualidade de vida não só para nossos associados, mas para toda a população. Incentivar a prática esportiva é contribuir diretamente para o bem-estar coletivo. Convidamos todos aqueles que já praticam caminhada ou corrida — e até quem quer começar — a participarem desse momento especial”, afirma.



Douglas também celebra a inclusão das crianças na programação. “É muito significativo ver um evento tradicional abrir espaço para os pequenos. A estreia da Maratona Kids ajuda a construir desde cedo valores ligados à saúde, disciplina e convívio social. O apoio do Sinaceg reflete nosso compromisso com o futuro e com uma sociedade mais ativa e saudável”, completa.



A Meia Maratona de São Bernardo é organizada pela EA Run, em parceria com a Prefeitura, e será realizada sem custos ao município. O evento esportivo também inclui ações voltadas aos alunos da rede municipal, com provas exclusivas entre os dias 18 e 22 de agosto no estacionamento do Poliesportivo.



Além do Sinaceg, a prova também conta com patrocínio da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Veículos (Coperceg) e do Sicoob.



As inscrições para a prova principal já estão abertas e podem ser feitas pelo site:

ticketsports.com.br/e/21-meia-maratona-de-sao-bernardo-do-campo-72613