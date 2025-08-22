Heineken lança corrida gratuita no coração de São Paulo; saiba como participar

O centro histórico de São Paulo vai ganhar um novo ritmo no dia 31 de agosto com a estreia da The 0.0 Run, primeira corrida de rua promovida pela Heineken 0.0, a cerveja sem álcool. O evento promete unir esporte, bem-estar e diversão em um percurso de 5 km repleto de experiências exclusivas.



A largada será às 7h, no Viaduto do Chá, com concentração a partir das 6h, na Praça Patriarca. O trajeto passa por cartões-postais como a Praça da Sé, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua da Consolação, além das avenidas São Luís, Ipiranga e São João, finalizando no ponto de partida.



A corrida aposta em um espírito de celebração. Por isso, após cruzar a linha de chegada, os participantes serão recebidos com ativações especiais e, claro, um brinde com Heineken 0.0.



Como participar



As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. A partir de 22 de agosto, os interessados podem se cadastrar no site da Ticket Sports. Após a inscrição, é gerado um QR Code que confirma a participação.



Retirada de kit



O kit oficial da corrida estará disponível no dia 30 de agosto, das 9h às 16h, no Backyard (Rua Harmonia, 255 – Vila Madalena, São Paulo).



Serviço – The 0.0 Run | Heineken® 0.0

- Local: Centro de São Paulo (trajeto de 5 km)

- Data: 31 de agosto (domingo)

- Concentração: 6h – Praça Patriarca

- Largada: 7h – Viaduto do Chá

- Inscrições: gratuitas, a partir de 22 de agosto, pelo Ticket Sports