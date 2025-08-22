DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Espírito de celebração

Heineken lança corrida gratuita no coração de São Paulo; saiba como participar

O evento promete unir esporte, bem-estar e diversão em um percurso de 5 km repleto de experiências exclusivas

Natasha Werneck
22/08/2025 | 14:29
Compartilhar notícia
FOTO: Agência Brasil (Imagem Ilustrativa)
FOTO: Agência Brasil (Imagem Ilustrativa) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O centro histórico de São Paulo vai ganhar um novo ritmo no dia 31 de agosto com a estreia da The 0.0 Run, primeira corrida de rua promovida pela Heineken 0.0, a cerveja sem álcool. O evento promete unir esporte, bem-estar e diversão em um percurso de 5 km repleto de experiências exclusivas.

A largada será às 7h, no Viaduto do Chá, com concentração a partir das 6h, na Praça Patriarca. O trajeto passa por cartões-postais como a Praça da Sé, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua da Consolação, além das avenidas São Luís, Ipiranga e São João, finalizando no ponto de partida.

A corrida aposta em um espírito de celebração. Por isso, após cruzar a linha de chegada, os participantes serão recebidos com ativações especiais e, claro, um brinde com Heineken 0.0.

Como participar

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. A partir de 22 de agosto, os interessados podem se cadastrar no site da Ticket Sports. Após a inscrição, é gerado um QR Code que confirma a participação.

Retirada de kit

O kit oficial da corrida estará disponível no dia 30 de agosto, das 9h às 16h, no Backyard (Rua Harmonia, 255 – Vila Madalena, São Paulo).

Serviço – The 0.0 Run | Heineken® 0.0

- Local: Centro de São Paulo (trajeto de 5 km)

Data: 31 de agosto (domingo)

Concentração: 6h – Praça Patriarca

Largada: 7h – Viaduto do Chá

Inscrições: gratuitas, a partir de 22 de agosto, pelo Ticket Sports


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.