Homem é preso por estelionato com estoque de café falsificado em Diadema

Na tarde de quarta-feira (20), policiais da Força Tática do 24º Batalhão Metropolitano prenderam um homem por estelionato no centro de Diadema.



A ação ocorreu após informação repassada pelo COPOM, que alertou sobre um suspeito com carga roubada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas ele acabou confessando que em sua residência guardava diversos pacotes de café falsificados, avaliados em R$ 20 cada.



Com autorização do morador, os policiais realizaram busca domiciliar e localizaram grande quantidade de produtos e materiais usados no crime.



O suspeito foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde teve a prisão confirmada e permanece à disposição da Justiça.