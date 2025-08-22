DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Carga roubada

Homem é preso por estelionato com estoque de café falsificado em Diadema

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas ele acabou confessando que em sua residência guardava diversos pacotes de café falsificados, avaliados em R$ 20 cada

Natasha Werneck
22/08/2025 | 13:27
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Na tarde de quarta-feira (20), policiais da Força Tática do 24º Batalhão Metropolitano prenderam um homem por estelionato no centro de Diadema.

A ação ocorreu após informação repassada pelo COPOM, que alertou sobre um suspeito com carga roubada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas ele acabou confessando que em sua residência guardava diversos pacotes de café falsificados, avaliados em R$ 20 cada.

Com autorização do morador, os policiais realizaram busca domiciliar e localizaram grande quantidade de produtos e materiais usados no crime.

O suspeito foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde teve a prisão confirmada e permanece à disposição da Justiça.


