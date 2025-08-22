DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Crime

PM prende homem por tráfico de drogas na divisa de São Paulo com Diadema

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre um roubo de motocicleta e avistou um suspeito que tentou fugir ao perceber a viatura

Natasha Werneck
22/08/2025 | 13:24
FOTO: Divulgação
Na noite de quarta-feira (20), policiais do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão Metropolitano realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas na Vila Guacuri, zona sul de São Paulo, região próxima a Diadema.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre um roubo de motocicleta e avistou um suspeito que tentou fugir ao perceber a viatura. Na abordagem, foi encontrada uma mochila com grande quantidade de entorpecentes.

O indivíduo confessou que o material seria usado para abastecer um ponto de tráfico na região e que receberia R$ 100 pelo transporte. Ele foi conduzido ao 98º Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada e permanece à disposição da Justiça.

Drogas e objetos apreendidos:

- 80 frascos de lança-perfume

81 invólucros de maconha

75 invólucros de crack

105 eppendorfs de cocaína

01 celular

01 mochila preta


