PM prende homem por tráfico de drogas na divisa de São Paulo com Diadema

Na noite de quarta-feira (20), policiais do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão Metropolitano realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas na Vila Guacuri, zona sul de São Paulo, região próxima a Diadema.



Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre um roubo de motocicleta e avistou um suspeito que tentou fugir ao perceber a viatura. Na abordagem, foi encontrada uma mochila com grande quantidade de entorpecentes.



O indivíduo confessou que o material seria usado para abastecer um ponto de tráfico na região e que receberia R$ 100 pelo transporte. Ele foi conduzido ao 98º Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada e permanece à disposição da Justiça.



Drogas e objetos apreendidos:



- 80 frascos de lança-perfume



- 81 invólucros de maconha



- 75 invólucros de crack



- 105 eppendorfs de cocaína



- 01 celular



- 01 mochila preta