PM prende homem por tráfico de drogas na divisa de São Paulo com Diadema

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre um roubo de motocicleta e avistou um suspeito que tentou fugir ao perceber a viatura
Na noite de quarta-feira (20), policiais do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão Metropolitano realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas na Vila Guacuri, zona sul de São Paulo, região próxima a Diadema.
Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre um roubo de motocicleta e avistou um suspeito que tentou fugir ao perceber a viatura. Na abordagem, foi encontrada uma mochila com grande quantidade de entorpecentes.
O indivíduo confessou que o material seria usado para abastecer um ponto de tráfico na região e que receberia R$ 100 pelo transporte. Ele foi conduzido ao 98º Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada e permanece à disposição da Justiça.
Drogas e objetos apreendidos:
- 80 frascos de lança-perfume
- 81 invólucros de maconha
- 75 invólucros de crack
- 105 eppendorfs de cocaína
- 01 celular
- 01 mochila preta
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.