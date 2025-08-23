Veja horóscopo desta sábado (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo deste sábado (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de mergulhar no trabalho e colocar a vida em ordem com muita energia! Cuidado com as palavras ao se comunicar e aproveite para cuidar mais da sua saúde. No amor, sem pressa é a melhor estratégia. Mantenha a calma, tudo está caminhando bem!

Cor: ROSA

Palpite: 23, 32, 06

Hoje a Lua brilha por ti, trazendo disposição, criatividade, e soluções para problemas! Pela manhã, mantenha-se realista financeiramente. Depois, permita-se encantar e ser encantado. Expectativa de um dia cheio de romantismo. Mantenha a confiança e vibre positivamente!

Cor: PINK

Palpite: 31, 23, 24

Inicie o sábado com energia para colocar tudo em ordem! Pode haver alguns desafios familiares, mas mantenha o foco, principalmente se trabalha em casa. Fique alerta para surpresas do passado e controle o ciúme no relacionamento.

Cor: PRETO

Palpite: 36, 46, 09

Início de fim de semana com a comunicação em alta. Aproveite para se conectar e trocar ideias com os amigos. Fique atento com fofocas no serviço. Use sua lábia para resolver quaisquer atritos amorosos.

Cor: MAGENTA

Palpite: 39, 36, 21