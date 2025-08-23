DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

Horóscopo Titulo Horóscopo

Veja horóscopo desta sábado (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
23/08/2025 | 05:00
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo deste sábado (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de mergulhar no trabalho e colocar a vida em ordem com muita energia! Cuidado com as palavras ao se comunicar e aproveite para cuidar mais da sua saúde. No amor, sem pressa é a melhor estratégia. Mantenha a calma, tudo está caminhando bem!

Cor: ROSA

Palpite: 23, 32, 06

Hoje a Lua brilha por ti, trazendo disposição, criatividade, e soluções para problemas! Pela manhã, mantenha-se realista financeiramente. Depois, permita-se encantar e ser encantado. Expectativa de um dia cheio de romantismo. Mantenha a confiança e vibre positivamente!

Cor: PINK

Palpite: 31, 23, 24

Inicie o sábado com energia para colocar tudo em ordem! Pode haver alguns desafios familiares, mas mantenha o foco, principalmente se trabalha em casa. Fique alerta para surpresas do passado e controle o ciúme no relacionamento. 

Cor: PRETO

Palpite: 36, 46, 09

Início de fim de semana com a comunicação em alta. Aproveite para se conectar e trocar ideias com os amigos. Fique atento com fofocas no serviço. Use sua lábia para resolver quaisquer atritos amorosos. 

Cor: MAGENTA

Palpite: 39, 36, 21


