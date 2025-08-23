Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste sábado (23)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste sábado (23) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Ótimo dia para identificar bons negócios, dar um impulso na carreira ou vislumbrar aumento financeiro. Mas, cuidado com projetos suspeitos. À noite, controle o ciúme para garantir o sucesso na paquera. Moderar o apego fortalece os laços amorosos!

Cor: BEGE

Palpite: 05, 33, 60

Hoje sua disposição brilha e sua energia estará em alta para projetos pessoais, trabalho e diversão! Persevere com paciência para tarefas de foco. Aproveite a confiança na paquera e nos encontros amorosos.

Cor: CINZA

Palpite: 22, 04, 32

Comece o fim de semana confiando em sua intuição. Astral ideal para trabalhos individuais e planos de viagem com atenção extra. No amor, prepare-se para surpresas na intimidade. Se solteiro, seu charme misterioso pode atrair uma nova paixão.

Cor: BRANCO

Palpite: 47, 54, 38

A Lua em Virgem promove conexões poderosas! Aproveite para trocar ideias e firmar parcerias no trabalho e sinta a energia positiva com os amigos. O amor está protegido pelas estrelas, tornando as relações mais fortes.

Cor: LILÁS

Palpite: 40, 13, 31