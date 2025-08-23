Signos: veja horóscopo deste sábado (23) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste sábado (23) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

A Lua em Virgem acorda seu lado ambicioso! Embora o trabalho demande cuidado e foco, respire fundo, o astral melhorará em um piscar de olhos. Sua popularidade está pronta para decolar e conexões inesperadas podem surgir. No amor, estabilidade à vista.

Cor: VERDE

Palpite: 04, 15, 40

A Lua traz ânimo para aprender e fazer contatos. Direcione essa energia para o trabalho e surpreenda-se com os resultados! Pode ser difícil focar no início mas termine o dia com um sorriso. Seu charme está a mil, perfeito para conquistar alguém especial.

Cor: ROXO

Palpite: 39, 45, 27

O sábado traz mudanças e surpresas que requerem adaptação. É a hora para reflexão, ajustes e até encerramento de ciclos. Seja cauteloso: seu lado sensual pode gerar atritos. Mantenha a paz!

Cor: VIOLETA

Palpite: 21, 03, 12

Relacionamentos em destaque neste final de semana! Aproveite para fortalecer contatos profissionais e lidar com conflitos. À noite, prepare-se para bons momentos no amor, graças à proteção das estrelas. Mantenha a calma, pois o atrito inicial do dia passará rapidamente.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 51, 22, 32