Peças charmosas

Crochê se reinventa e conquista espaço na decoração contemporânea

Arquiteta revela como peças artesanais unem charme, textura e aconchego em ambientes diversos

Do Diário do Grande ABC
22/08/2025 | 12:56
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik


O crochê, tradicional técnica artesanal, voltou a brilhar nos projetos de interiores com um papel versátil e sofisticado. Tapetes, mantas, caminhos de mesa, sousplats e almofadas criam um visual acolhedor, e ao mesmo tempo elegante. Segundo a arquiteta Rose Chaves, a escolha cuidadosa de formatos, combinações de cores e tipos de pontos transforma qualquer ambiente em um espaço único.

"Essas peças artesanais não apenas aquecem visualmente a casa, mas também oferecem personalidade e conforto tátil. O crochê traz uma sensação de cuidado e atenção aos detalhes, que é impossível reproduzir com itens produzidos em série, e ainda se adapta perfeitamente tanto a espaços rústicos quanto a propostas minimalistas e urbanas", comenta Rose Chaves.

A variedade de fios disponíveis, que vai do algodão ao sisal, amplia as possibilidades criativas. "O material influencia diretamente a percepção do ambiente. Fios naturais em tons neutros trazem serenidade, enquanto cores vibrantes e misturas ousadas imprimem energia e estilo", explica a especialista. Essa flexibilidade permite inserir o crochê em qualquer cômodo, sem comprometer a harmonia da decoração.

"O tamanho das peças é fundamental para manter a proporção e a harmonia do espaço. Em ambientes pequenos, itens delicados e compactos evitam sobrecarregar a composição, enquanto áreas amplas permitem o uso de tapetes generosos ou mantas volumosas para criar impacto visual. Assim, cada peça contribui para um equilíbrio estético e funcional", orienta a arquiteta.

Além de seu apelo estético, o crochê valoriza a produção manual e o trabalho de artesãos. Quando peças feitas à mão são incluídas no lar, também incorpora histórias, tradições e afetos. Esse é o diferencial que faz com que cada objeto carregue significado e desperte boas sensações no dia a dia.

“Integrar crochê na decoração não exige grandes reformas ou investimentos. Basta escolher elementos estratégicos para criar pontos de destaque e textura. Uma manta bem posicionada no sofá ou almofadas trabalhadas à mão podem renovar completamente a atmosfera da sala, tornando mais convidativa, aconchegante e especial", finaliza Chaves.

