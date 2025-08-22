Jogo da NFL 2025, em São Paulo, terá show de aquecimento; veja atração

O jogo será transmitido gratuitamente no YouTube, com a programação começando às 20h e o pontapé inicial às 21h (horário de Brasília), marcando a segunda partida da NFL em solo brasileiro
O NFL São Paulo Game 2025 promete ser mais do que uma partida de futebol americano: na Arena Corinthians, dia 5 de setembro, o público terá show de aquecimento com o DJ brasileiro KVSH, que vai preparar a torcida para o duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.
A apresentação faz parte da curadoria musical da SoundOn Global, plataforma de distribuição musical da ByteDance e parceira oficial do evento para os momentos que antecedem o jogo. KVSH, um dos nomes mais renomados da música eletrônica nacional, já colaborou com a SoundOn em lançamentos de destaque e será responsável por iniciar a festa da noite.
Além do DJ, o evento terá Ana Castela cantando o Hino Nacional Brasileiro e o compositor e saxofonista Kamasi Washington interpretando o hino dos Estados Unidos, garantindo um espetáculo musical que mistura emoção e energia antes do kickoff.
