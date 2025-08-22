Mikey Madison diz que precisou se isolar após Oscar por 'Anora'

A atriz Mikey Madison, que venceu o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por Anora, desabafou sobre a pressão social que sentiu após vencer a maior premiação do mundo cinematográfico. Em entrevista à Vogue Itália, publicada na quarta-feira, 20, a jovem de 26 anos falou sobre como sua vitória afetou sua timidez e seu senso de si.

"Sinto que tudo ao meu redor mudou, e acho que isso está aumentando a minha necessidade de me recolher", afirmou atriz. "Sou extremamente introvertida, mas também tenho um grande desejo por aventura", afirmou Mikey. "É um conflito que sempre senti, mas que piorou recentemente."

Madison desbancou Demi Moore e Fernanda Torres na corrida pelo Oscar de melhor atuação feminina. Além disso, o longa protagonizado por ela venceu outras quatro estatuetas - Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem.

O prêmio, inclusive, fica na casa da atriz na Califórnia (Estados Unidos), ao lado de uma coleção de discos.

Em busca de uma vida mais reclusa

"É como se agora eu tivesse consciência de como sou percebida. Não estou nas redes sociais, nunca me arrependo de perder uma festa ou um jantar, mas parece que a sociedade me obriga a me perguntar: ''Devo fazer isso também para ser feliz?''"

No longa, Madison interpreta uma stripper de Nova York que acaba se envolvendo com o filho de um oligarca russo. Se a personagem é expansiva e performática na tela, a atriz não poderia ser mais diferente.

Segundo Sean Baker, diretor de Anora, foi justamente a diferença entre a postura real da artista e sua interpretação que o levou a escolhê-la para o projeto. "Fingimos ser alguém que não somos para deixar os outros à vontade. Acho que a timidez deveria ser considerada uma forma de poesia", finalizou a atriz.

Onde assistir Anora?

O longa de Sean Baker pode ser assistido na Prime Video. Na trama, a jovem stripper Anora (Mikey Madison) conhece o filho de um oligarca russo e engata um improvável romance. Após um casamento impulsivo em Los Angeles, a família de Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn) retorna para os Estados Unidos com um único objetivo - anular a união entre o casal.

