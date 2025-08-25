Veja o obituário do Grande ABC deste dia 25 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Benedita Margarida de Faria, 91. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Meroto, 88. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Francisco do Nascimento, 86. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Duvilio Tanganeli, 85. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Bezerra, 81. Natural de Valinhos (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Schievenin, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Eusébio Barbosa da Silva, 78. Natural de Picos (Piauí). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Idegaldo Pereira Santos, 77. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Toralvo, 76. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Antonio Rodrigues Jorge, 74. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hélcio Laseri, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Memorial Metropolitano, em São Paulo.

Maria de Lourdes dos Santos de Araújo, 69. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Jardim Alzira, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Valmir Carrara, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Vendedor. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Bena, 64. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Motorista. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Rosângela Martinazzo, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (SP).

Carlos Alberto Barboza da Cruz, 53. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Auxiliar de produção. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

SÃO BERNARDO

Alberto Vigatto, 92. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes de Sousa, 90. Natural de Brotas (SP). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Gilberto Russo, 73. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria das Graças Toldo, 70. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

7º DIA

Será celebrada hoje (dia 25), às 19h, na Igreja Matriz de São Bernardo (Centro), missa de sétimo dia pela alma de Saed Hanna El Khoury.

SÃO CAETANO

Catarina Maria Tomás, 100. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Maria Gomes da Silva, 87. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 20. Memorial Phoenix.

DIADEMA

Antonio Carlos Machado Santos, 72. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Luzia Briante Garcia, 87. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Luzia Lemes da Silva, 84. Natural de Queluz (SP). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José Duarte, 85. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Domingos Marcolino dos Santos, 85. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 20. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).